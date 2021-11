LA SICILIA – Izco: “Possiamo dare fastidio a tutti. Campobasso, dovremo stare attenti. Mio futuro incerto”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Così il centrocampista del Catania Mariano Izco al quotidiano locale, in vista della trasferta di Campobasso: “All’inizio ci è voluto un pò di tempo per affiatarci, essendo una squadra nuova. Sono arrivati elementi assai promettenti che però erano al loro debutto tra i professionisti. Adesso stanno maturando. Siamo uniti e decisi a dare il meglio di noi stessi. Andremo in Molise per ottenere il massimo e da lunedì abbiamo cominciato a preparare la sfida con il Campobasso vedendo anche alcuni filmato. Dovremo stare ben attenti, questo è un campionato assai equilibrato e la conferma arriva dagli stessi risultati. Noi abbiamo retto il confronto con chiunque. Vorrei un Catania sulla via del rilancio. Non siamo i più forti ma specialmente tra poco che torneranno anche Piccolo e Pinto, attualmente infortunati, potremo dare fastidio a tutti e sarebbe già un risultato prestigioso. Se resto? Forse sì, forse no, a 38 anni potrebbe accadere che decidesse di smettere, vedremo”.

