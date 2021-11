LA SICILIA: “Sigi, gli impegni vanno mantenuti. Si vive alla giornata, tifoseria stanca”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

All’interno del quotidiano locale viene evidenziato il fatto che l’attesa continua e la speranza resta quella che i soci della Sigi riescano almeno a mettere assieme in tempo utile la somma necessaria per pagare gli stipendi. Oggi si vive più che mai alla giornata in un clima rovente e nessuno può affermare il contrario, ben coscienti che la Sigi aveva in ogni caso garantito una “continuità aziendale” e gli impegni vanno mantenuti. Ci sono i giornali, le registrazioni delle conferenze stampa in cui si può ripercorrere il cammino della stessa Sigi. Si cerchi almeno di concludere questo campionato e ciascun socio faccia la propria parte. Fino all’altro ieri c’è stata una riunione dei componenti della SpA etnea, si giunga a una conclusione definitiva. Viene anche aggiunto il fatto che Gaetano Nicolosi “ha compiuto un sacricio economico rilevante per portare avanti il Catania senza ricevere il più delle volte alcuna collaborazione. Il resto sono solo parole che hanno stancato una tifoseria che ha pure contribuito economicamente al salvataggio del club”.

