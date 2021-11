LA VARDERA: “Pre-Derby del cuore, incasso a sostegno di Catania. Possiamo fare il Sanremo siciliano”

Conferenza stampa di presentazione a Palermo del Pre-Derby Del Cuore, evento a scopo benefico a sostegno di Catania, città duramente colpita dal maltempo. Queste le dichiarazioni più significative dell’organizzatore dell’evento che si terra allo stadio “Renzo Barbera”, Ismaele La Vardera de ‘Le Iene’, evidenziate da tifosipalermo.it:

“L’obiettivo di questa manifestazione è riempire lo stadio, i prezzi saranno abbordabili proprio per una partecipazione di massa. Da Sergio Friscia a Ficarra e Picone, fino a Stefania Petyx. Ad aprire lo spettacolo sarà Nek. Annunceremo tutti i partecipanti presto. Vogliamo unire gli artisti palermitani e catanesi per una giusta causa. L’idea è di mettere su un vero show per allietare il pubblico. In molti non masticano calcio, ma ci saranno anche ex calciatori come Corini. Terlizzi farà un tempo con il Palermo e un tempo con il Catania. Pastore vuole venire, ci tiene tanto e ha promesso che farà il possibile per esserci, compatibilmente con i suoi impegni. Roy Paci che è un artista a tutto tondo ha pensato a quest’idea che dia una immagine unica della Sicilia”.

“Possiamo fare il Sanremo sicilliano. Tante persone con ruoli diversi, abbiamo l’imbarazzo della scelta. Persino Ermal Meta ha detto che farà il possibile per esserci. Samuel dei Subsonica ci ha detto che potrebbe venire a fare l’arbitro, anche se deve valutare perché ha un concerto a ridosso. Tutti sono i benvenuti. L’intero incasso andrà a sostegno di Catania. Nel pre partita di Catania-Palermo consegneremo l’assegno simbolico. Un modo ulteriore per alleggerire il peso calcistico della gara. È bellissimo a tal proposito aver visto lo striscione degli ultras del Palermo a favore del Catania. Io sono fidanzato con una catanese, tra l’altro. La bellezza della Sicilia è questa”.

