MERCATO: Moro, anche il Pisa non molla la presa

Luca Moro continua a far gola a società di categorie superiori italiane ed estere. Detto del Monza che ha certamente manifestato interesse per l’attaccante di proprietà del Padova, ora in prestito al Catania, particolare attenzione va riservata al Pisa che è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire a fine stagione il gioiello ex Palermo Lorenzo Lucca, destinato ad altri palcoscenici facendo registrare anche una eccellente plusvalenza per le casse del club nerazzurro toscano. Tecnicamente il Pisa potrebbe anche formulare un’offerta per tentare di acquistare Moro a gennaio, per poi lasciarlo in prestito al Catania o al Padova perchè non potrebbe giocare per tre differenti club nel corso della medesima stagione.

