PICCOLO: “Sofferenza e gioia stare fuori. Concorrenza sana. Moro arma in più, Baldini farà strada”

Durante la trasmissione Solo Calcio, su Telejonica, è intervenuto l’attaccante del Catania Antonio Piccolo, reduce dall’ennesimo infortunio e che ha ripreso ad allenarsi con il gruppo settimana scorsa:

“E’ stata una sofferenza per me stare fuori ma anche una gioia vedere giocare i miei compagni in queste partite. Al di là delle sconfitte recentemente subite con Foggia e Taranto, penso che le prestazioni siano state ottime, anche sabato scorso concedendo veramente poco. Moro? Sta dimostrando tutto il suo valore in questo campionato, per noi è importantissimo. L’arma in più di questo Catania. Lo dicono i numeri. Dietro c’è un lavoro quotidiano importante da parte sua. E’ davvero un ragazzo che lavora, ma anche la squadra gli permette di tirare fuori al meglio le qualità di cui dispone. Per caratteristiche mi ricorda, con le dovute proporzioni, Suarez. Con meno forza fisica ma calcia col destro, sinistro, è altruista, capisce le giocate anche quelle più tecniche. Non è solo un attaccante d’area”.

“Io sto bene fisicamente, sono rientrato. Sto proseguendo il percorso fisico che mi possa permettere di avere una condizione ottimale. Si va avanti, lavoro ogni giorno in funzione di questo. Il nostro è un percorso lungo che continua. C’è da limare qualcosa ma siamo sereni, tranquilli, sicuri di quello che dobbiamo fare in campo seguendo le indicazioni tecniche. Cerchiamo di divertirci, continuiamo su questa strada”.

“Concorrenza nel reparto avanzato? C’è sempre stata. I primi due acquisti sono stati degli esterni alti (Rossini e Ceccarelli), giocatori importanti per la categoria. Ma sottolineo che si tratta di una concorrenza sana che permette di alzare il livello all’interno della squadra facendosi trovare tutti pronti la domenica”.

“Baldini? Non lo dico perchè è il mio allenatore dalla scorsa stagione, ma è uno dei più bravi che ho avuto in carriera. Mi piace la sua metodologia, lavora con la palla, lavora sulla testa e tanto sulla propria squadra quindi ti dà consapevolezza. Pensa poco agli avversari, lui è concentrato al massimo sul Catania e ci trasmette sicurezza. Farà strada”.

