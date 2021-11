VERSO LATINA-CATANIA: Esposito e Stancampiano ritrovano il loro passato

Archiviata la soddisfacente vittoria contro il Potenza, l’Elefante proverà a concludere nel migliore dei modi questo 2021 incamerando quanti più punti possibili nelle restanti quattro partite. Prima dei delicatissimi derby contro Palermo e ACR Messina, il team di mister Baldini affronterà al “Francioni” il neopromosso Latina. La sfida contro i laziali sarà l’occasione giusta per rivedere una vecchia conoscenza dei tifosi rossazzurri: Andrea Esposito, che ha vestito la maglia etnea nelle stagioni di Serie C ‘18/19 e ‘19/20. Nonostante l’enorme esperienza in categorie superiori e le 45 presenze complessive (condite da 2 reti), alle pendici dell’Etna il difensore leccese non ha lasciato segno, non offrendo adeguate garanzie al reparto arretrato, ad eccezione di un breve periodo sotto la gestione Lucarelli-bis. I sostenitori del Latina, invece, ritroveranno Giuseppe Stancampiano che ha indossato per due stagioni la casacca dei leoni alati, dal 2007 al 2009, contribuendo alla vittoria di due campionati culminati con la promozione in Serie D.

