SERIE C: 15/a giornata, ecco le partite in programma

Sabato e domenica, squadre del girone C di Serie C in campo per la 15/a giornata. Si parte con gli anticipi di Latina, Palermo e Vibo Valentia. I laziali ospiteranno l’ACR Messina in quella che sarà un autentico scontro diretto in chiave salvezza, così come il confronto in programma tra Vibonese e Monterosi in Calabria. Ostacolo Paganese per il Palermo, il quale mira al raggiungimento della vetta attualmente occupata da un Bari che, invece, se la vedrà con la Fidelis Andria in trasferta nel derby pugliese.

L’Avellino vuole continuare la scalata in classifica, necessario a questo scopo battere al “Partenio-Lombardi” il Picerno, fresco di esonero di mister Antonio Palo. Al suo posto Leonardo Colucci. Catanzaro in cerca di riscatto dopo il ko amarissimo di Torre del Greco, avversaria l’insidiosa Juve Stabia. Taranto e Catania, reduci dalle rispettive sconfitte, proveranno a superarsi allo “Iacovone” per il rilancio. Esame tutt’altro che agevole per la Turris, quello di Francavilla Fontana contro la Virtus. Foggia a caccia della terza vittoria di fila in quel di Campobasso. Il Monopoli, attualmente secondo classificato, renderà visita infine al Potenza.

20.11. 14:30 Latina – ACR Messina

20.11. 14:30 Palermo – Paganese

20.11. 14:30 Vibonese – Monterosi Tuscia

20.11. 17:30 Avellino – Picerno

21.11. 14:30 Catanzaro – Juve Stabia

21.11. 14:30 Taranto – Catania

21.11. 16:00 Virtus Francavilla – Turris

21.11. 17:30 Campobasso – Foggia

21.11. 17:30 Fidelis Andria – Bari

21.11. 17:30 Potenza – Monopoli

