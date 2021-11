VERSO TARANTO-CATANIA: centrocampo, Greco recupera o nuovo forfait?

Attesa per capire se le condizioni di Greco gli consentiranno o meno di scendere in campo domenica a Taranto. Valutazioni in corso. Per il resto mister Baldini dovrebbe confermare a centrocampo Rosaia e Maldonado, con Provenzano che completerebbe il terzetto anti Taranto in mezzo al campo, qualora Greco non dovesse recuperare. Attenzione però anche alle ipotesi legate al’eventuale impiego di Cataldi e Izco, quest’ultimo tra i migliori in campo in occasione di Catania-Foggia. Cataldi, qualora giocasse dal 1′, prenderebbe il posto di Maldonado. Al momento comunque l’ecuadoregno sembra favorito per giocare dall’inizio.

