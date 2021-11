SERIE C: 15/a giornata, risultati e classifica. Il Bari risponde al Palermo, Catania raggiunto a quota 19 dalla Juve Stabia

Riportiamo i risultati della 15/a giornata del girone C di Serie C e la classifica aggiornata. Il Bari risponde al Palermo calando il tris al cospetto della Fidelis Andria in trasferta. L’altra vittoria esterna porta la firma della Turris, che ribalta il risultato a Francavilla Fontana salendo al terzo posto. Foggia raggiunto sul pari dal Campobasso. Pareggio beffardo per il Catanzaro contro la Juve Stabia.

RISULTATI

Palermo 3-0 Paganese (38′ Fella, 79′ Soleri, 83′ Brunori)

Latina 1-0 ACR Messina (31′ Carletti)

Vibonese 0-0 Monterosi Tuscia

Avellino 1-1 Picerno (10′ De Cristofaro, 49′ Maniero)

Catanzaro 1-1 Juve Stabia (85′ Bombagi, 89′ Della Pietra)

Taranto 3-2 Catania (14′ Giovinco, 57′ Civilleri, 61′ Sipos, 70′ Moro, 93′ Bellocq)

Virtus Francavilla 1-2 Turris (49′ Maiorino, 61′ Santaniello, 83′ Pavone)

Campobasso 1-1 Foggia (23′ Ferrante, 48′ Liguori)

Fidelis Andria 0-3 Bari (19′ Antenucci, 38′ Paponi, 72′ Antenucci)

Potenza 0-0 Monopoli

CLASSIFICA

1. Bari 33

2. Palermo 29

3. Turris 28

4. Monopoli 27

5. Catanzaro 24

6. Avellino 24

7. Virtus Francavilla 23

8. Taranto 23

9. Foggia 21

10. Catania 19

11. Juve Stabia 19

12. Latina 17

13. Picerno 17

14. Campobasso 17

15. Paganese 17

16. Monterosi Tuscia 15

17. Potenza 14

18. ACR Messina 12

19. Fidelis Andria 12

20. Vibonese 10

