SERIE C (Video): ecco i più bei gol della dodicesima giornata

Eleven Sports, piattaforma ufficiale della Lega Pro, mette a disposizione il filmato contenente i più bei gol della dodicesima giornata recentemente disputata in Serie C.

Due delle reti sono state siglate nel girone C, portano la firma di Luca Giannone (Turris) e Mirco Antenucci (Bari) rispettivamente contro Juve Stabia e Catanzaro. C’è spazio anche per un ex calciatore del Catania, Michele Volpe, che ha ritrovato la via del gol con la maglia della Viterbese nel raggruppamento B.

===>>> Qui tutte le realizzazioni del girone C

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***