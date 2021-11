VERSO CAMPOBASSO-CATANIA: attacco, possibile spazio ancora per Russini

Ceccarelli-Moro-Russini. Questo il tridente offensivo che mister Baldini aveva deciso di opporre al Monterosi Tuscia nella precedente gara disputata dal Catania. Sabato pomeriggio, al “Nuovo Romagnoli” per sfidare il Campobasso, potrebbe essere confermato lo stesso trio dal 1′. Ceccarelli sta lavorando per ritrovare la condizione fisica ottimale ed è alla ricerca del suo primo gol stagionale con la maglia del Catania. Moro continua ad essere un elemento cardine là davanti, si va verso la riconferma dell’attaccante patavino con Sipos pronto a subentrare a gara in corso. Russini o Russotto completerebbero l’attacco, l’altra ipotesi è legata ad un eventuale impiego di Biondi dall’inizio. Piccolo ancora out.

