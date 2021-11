COPPA ITALIA SERIE C: ottavi di finale, i risultati. Quattro ex Catania in gol

Squadre in campo per gli Ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Riportiamo i risultati indicando in grassetto le formazioni che sono riuscite a staccare il pass per il turno successivo della competizione. A segno anche gli ex Catania Curiale (Catanzaro), Silvestri (Modena), Parisi (Piacenza) e Di Piazza (Fidelis Andria), quest’ultimo autore di una doppietta:

Albinoleffe 1-1 Trento (9-8 dopo calci di rigore; 48′ Barbuti, 86′ Ravasio)

Catanzaro 1-0 Palermo (67′ Curiale)

Ancona Matelica 0-1 Viterbese (55′ Iuliano)

Modena 4-4 Piacenza (7-8 dopo calci di rigore; 7′ Simonetti, 20′ Silvestri, 37′ Minesso, 50′ Minesso, 62′ Dubickas, 66′ Parisi, 99′ Minesso, 105′ Corbari)

Padova 2-1 Entella (62′ Coppola, 63′ Bifulco, 105′ Chiricò)

Südtirol 2-1 Juventus U23 (33′ Odogwu, 39′ Candellone, 62′ Nicolussi Caviglia)

Foggia 2-3 Fidelis Andria (33′ Bubas, 45′ Garofalo, 57′ Di Piazza, 70′ Garofalo, 79′ Di Piazza)

Teramo 1-0 Pescara (51′ Viero)

