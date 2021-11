SERIE C – Zeman (all. Foggia): “Il Catania ha un centravanti che fa gol, ma il Campobasso ha giocato meglio…”

L’allenatore del Foggia Zdenek Zeman dice la sua relativamente al livello del campionato di Serie C girone C, soffermandosi anche sul 4-4 di Campobasso: “Le partite sono tutte equilibrate. Inutile che ti chiami Bari o hai 350 presenze in B, non conta. In questo campionato chiunque cerca di superarsi, poi c’è qualcuna che possiede qualcosa in più. Penso al pareggio del Catania a Campobasso. E’ stato un buon risultato per il Catania con un centravanti che fa gol, ma come squadra il Campobasso ha dimostrato di esprimere un calcio migliore. Si può vincere o perdere con tutti, bisogna avere la convinzione di poter fare risultato e di non avere paura di giocare di più”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***