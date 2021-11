SITUAZIONE DISCIPLINARE: due rossazzurri squalificati e tre a rischio diffida

In vista del confronto interno con la Vibonese si registrano due squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo ai danni del Catania: il terzino Andrea Zanchi ed il portiere Giuseppe Stancampiano. Zanchi osserverà due turni di stop “per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, effettuava un tackle scivolato, frontalmente rispetto al suo avversario, e, nel tentativo di contendere il pallone, lo colpiva con i tacchetti alla caviglia, senza provocare conseguenze fisiche all’avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario”. Una giornata di squalifica, inoltre, nei confronti di Stancampiano “per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, in segno di protesta verso una sua decisione, a gioco in svolgimento, si alzava dalla panchina uscendo dall’area tecnica ed effettuando gesti plateali con le braccia urlando parole irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e le parole utilizzate e ritenuta la continuazione ( r.a.a.)”. Per il resto saranno diffidati al successivo giallo Giovanni Pinto, Juan Cruz Monteagudo e Kevin Biondi.

