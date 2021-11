STAMPA NAZIONALE – Bargellini: “Sigi, piano di rinnovamento o club all’asta. Cessione, si attendono più certezze sui soggetti interessati”

Luca Bargellini, per il portale specializzato sul campionato di Serie C tuttoc.com, commenta le vicende societarie del Catania, il cui futuro resta in forse visto che il Tribunale etneo non ha ancora assunto una decisione definitiva: “Due le vie: nuova fiducia a tempo alla Sigi e al suo piano di rinnovamento oppure la nomina di uno o più curatori fallimentari che accompagnino all’asta il club rossazzuro. La presenza di alcuni intermediari inglesi in città negli ultimi giorni, a mio avviso, è un segnale che indica verso la direzione di una continuità di lavoro per la Sigi e la conseguente operazione per la cessione del club a nuovi soggetti interessati. Un auspicio per tutti coloro che tengono all’Elefantino, sempre in attesa di maggiori certezze su chi siano davvero gli acquirenti. Un problema, questo, di ben altro cabotaggio”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***