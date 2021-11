TARANTO-CATANIA: Ghirelli sarà presente allo stadio

Montano le polemiche a Taranto in queste ore per via di un’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo alla società rossoblu per avere, tra le altre motivazioni, “intonato cori offensivi e denigratori per motivi di origine territoriale nei confronti della città di Bari”. Un provvedimento ritenuto esagerato, che continua a fare discutere ed ha suggerito al Presidente Francesco Ghirelli di raggiungere Taranto in occasione del match fissato per il 21 novembre contro il Catania. Allo stadio “Iacovone”, dunque, ci sarà anche il numero uno della Lega Pro. Potrebbe essere inoltre l’occasione per stabilire un contatto diretto con la società etnea. Lo stesso Ghirelli ha ammesso a più riprese di seguire con attenzione l’evolversi delle vicende rossazzurre, ricevendo sempre rassicurazioni dalla proprietà nonostante le evidenti difficoltà societarie in casa Catania. Al momento però queste rassicurazioni rappresentano soltanto fiumi di parole in un contesto di grande criticità.

