TARANTO: diversi giocatori in forse per il Catania, inibito l’ex rossazzurro Montervino

Domenica pomeriggio il Taranto ospiterà il Catania e, per l’occasione, il rischio per i pugliesi è di dovere ancora fare i conti con numerose defezioni. A Monopoli hanno pesato non poco le assenze dei vari Santarpia, Saraniti, Diaby, Versienti, Italeng, Loliva e Guastamacchia. Il tecnico Giuseppe Laterza spera di recuperare qualcuno in vista del Catania, ma intanto apprende dal Giudice Sportivo che non saranno sicuramente della partita gli squalificati Benassai e Riccardi. Inoltre è stato inibito fino al 30 novembre l’ex centrocampista rossazzurro Francesco Montervino, attuale Direttore Sportivo rossoblu, “per avere tenuto, a fine primo tempo, mentre rientrava negli spogliatoi, sotto il tunnel un comportamento minaccioso nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, tentando di raggiungerlo senza riuscirvi in quanto fermato dai dirigenti della propria squadra”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***