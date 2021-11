TOMASSINI (Taranto): “Il rigore non c’era. La rimonta del Catania non ci ha messo paura”

Così il difensore del Taranto Matteo Tomassini dopo il vittorioso confronto con il Catania nel post-gara: “E’ stato importante vincere perchè venire da due sconfitte non è mai facile. Nel primo tempo hanno giocato meglio di noi, poi hanno calato il ritmo ma siamo rimasti sul pezzo. Il Catania ha dimostrato di essere una buona squadra però noi non molliamo niente. Il rigore? Mi trovavo vicino all’azione dell’episodio e dico sinceramente che per me non c’era. Sul 2-2 normalmente può scattare la paura di prendere un altro gol ma anche la voglia di reagire nel migliore dei modi, noi non abbiamo avuto paura nemmeno dopo la rimonta del Catania”.

