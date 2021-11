LATERZA (all. Taranto): “Avversario forte, siamo stati eccezionali. Squadra ci teneva tantissimo a battere il Catania”

L’allenatore del Taranto Giuseppe Laterza felice di commentare la vittoria ottenuta contro il Catania. Queste le parole più significative raccolte nella conferenza stampa post-gara:

“Prestazione degna della città di Taranto e del tifo di Taranto. E’ stato emozionante vedere la coreografia, l’entusiasmo di tanti tifosi presenti sugli spalti. Averla vinta in questo modo significa veramente tanto. Ci tenevamo a fare una bella prestazione, vincere così ti dà qualcosina in più. Mi è piaciuto lo spirito, l’atteggiamento della squadra indipendentemente da chi è sceso in campo. Era una gara che poteva indirizzarci in una direzione non favorevole, invece i ragazzi hanno avuto la determinazione giusta contro una squadra importante, forte. Il secondo gol poteva ammazzare tutti e invece siamo stati bravi ad andare a vincere. Il gruppo è alla base di tutto. Abbiamo dovuto cambiare con Falcone che sarebbe sceso in campo ma ha accusato un problema muscolare prima del fischio d’inizio. Dopo 2′ si è fatto male Ferrara. Civilleri zoppicava, avevo esaurito i cambi ma ha proseguito la partita. La mia squadra ha dimostrato di avere dei valori importantissimi. I ragazzi volevano questa vittoria, ci tenevano tantissimo”.

“Il Catania ha fatto la partita e noi ci siamo limitati a difendere? Il Catania ha effettuato più possesso palla costruendo due occasioni importanti nel primo tempo, nel secondo siamo stati fortunati e Chiorra è intervenuto con bravura su Russini di testa. Loro avevano più qualità in avanti, noi potevamo fare questa partita e l’abbiamo interpretata nel modo giusto. Siamo stati eccezionali. Sul 2-2 paura di non vincere? Sono dei colpi che devi assorbire, rimanendo lucido perchè rischi di abbassare la testa e perdere. Però in alcune situazioni potevamo anche noi fare male, non ci siamo riusciti fino ad arrivare al gol su palla inattiva, situazione attraverso cui sappiamo di essere pericolosi. Forse con questo risultato abbiamo pareggiato il conto con la sfortuna”.

