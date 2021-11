VERSO CAMPOBASSO-CATANIA: lo stop forzato avrà ripercussioni positive o negative per i rossazzurri?

Le cause di forza maggiore che hanno impedito al Catania di affrontare la Vibonese domenica scorsa, potrebbero in qualche modo incidere sul rendimento degli etnei nella gara di Campobasso? Da un lato s’ipotizza come l’avere interrotto lo stato di forma psico-fisico dei rossazzurri possa ripercuotersi sabato prossimo, ma c’è anche la considerazione del bicchiere mezzo pieno guardando al recupero ed al miglioramento della condizione atletica di quei calciatori non ancora al top della condizione come Russotto, Ceccarelli, Ropolo o lo stesso Claiton che ha quasi del tutto smaltito i piccoli fastidi muscolari.

La verità come sempre sarà appannaggio esclusivo del rettangolo verde ma la speranza è che il percorso tecnico e mentale intrapreso dal team di Baldini possa continuare, mantenendo di fatto immutato il rendimento delle ultime giornate, al netto dei problemi extracalcistici. Non resta che aspettare il match in terra molisana per capire in via definitiva se questa pausa forzata abbia effettivamente danneggiato o giovato al cammino dell’Elefante.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***