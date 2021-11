DI PIAZZA: maltempo, imprenditore ex Palermo dona fondi per Catania

L’Associazione Culturale Italiana di New York presieduta dall’imprenditore italo-americano Tony Di Piazza, ex vice presidente del Palermo Calcio, farà pervenire dei fondi destinati a due associazioni che operano sul territorio catanese e siciliano colpito dal maltempo. Le due associazioni scelte sono: la Locanda del Samaritano, missionari vincenziani che da 10 anni prestano servizio nel Catanese per dare assistenza agli indigenti, e l’associazione di cucina e turismo Ristoworld Italy. Iniziativa lodevole che rappresenta certamente un aiuto concreto e merita di essere evidenziata. I cuochi di Ristoworld Italy, peraltro, in questi giorni hanno donato un pasto caldo a tutti gli ospiti del PalaSpedini a Catania, aperto dal comune etneo per accogliere i senza fissa dimora della città e tutti gli sfollati a causa degli allagamenti.

