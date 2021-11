VERSO CATANIA-VIBONESE: attacco, chi supporterà Sipos?

Tenendo conto della sicura indisponibilità di Moro, convocato in Nazionale Under 20, mister Baldini lancerà dal 1′ Sipos. Ghiotta occasione da sfruttare per il croato, che si è sempre allenato con grande impegno e disponibilità. Sabato toccherà a lui scendere in campo. Sarà interessante vedere chi lo supporterà nel consueto tridente offensivo. Russotto ha inviato segnali incoraggianti a Campobasso, possibile che prenda il posto di uno tra Russini e Ceccarelli. Un’alternativa ulteriore è rappresentata dall’utilizzo di Biondi, rimasto in panchina per l’intera durata del match di sabato pomeriggio.

