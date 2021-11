SIPOS: mercoledì tocca a te provare a scardinare la difesa avversaria

Impegnato per le prestigiose sfide della Nazionale Under 20 ai pari categoria della Repubblica Ceca giovedì 11 novembre e della Romania lunedì 15 novembre, Luca Moro non sarà a disposizione di mister Francesco Baldini per le prossime gare al cospetto di Vibonese e Foggia al “Massimino”. Verrà a mancare il grande bomber rossazzurro, pertanto toccherà al croato Leon Sipos guidare il reparto avanzato. Si è rivisto in campo sabato al “Nuovo Romagnoli” nel corso della ripresa, aggiungendo preziosi centimetri negli ultimi metri.

Sipos era partito fortissimo con la doppietta rifilata alla Fidelis Andria. Nel frattempo però Moro ha continuato a lavorare sodo nella speranza di ritagliarsi uno spazio importante ed è stato premiato. Fino ad arrivare alla autentica esplosione in maglia rossazzurra. Adesso che Moro non potrà onorare i colori rossazzurri, spazio a Sipos dal 1′ sfruttando nuove importanti chance. Anche lui potrà dare una grossa mano a questo Catania tutto cuore e grinta.

