VERSO TARANTO-CATANIA: i padroni di casa non perdono allo “Iacovone” da sei mesi

Taranto mai sconfitto in questo campionato tra le mura dello stadio “Erasmo Iacovone”. I rossoblu proveranno a conservare l’imbattibilità casalinga anche in occasione del confronto con il Catania, particolarmente atteso in Puglia dove si ricorda ancora con grande amarezza il mancato salto in Serie B nel 2002, quando agli etnei bastò un pareggio a Taranto per staccare per il pass per il campionato cadetto. Tarantini che non perdono un match allo “Iacovone” da maggio scorso, quando nel torneo di Serie D il Portici riuscì a fare bottino pieno infliggendo un 3-2 alla formazione pugliese, allora capolista del girone H. Gli ospiti disputarono una grande partita, conseguendo tre punti fondamentali in chiave salvezza nonostante la ripresa giocata in inferiorità numerica.

