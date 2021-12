CAMPAGNA ABBONAMENTI 2021/22: nuova apertura fino al 31 gennaio

Nota stampa Calcio Catania

Il Calcio Catania garantisce ai tifosi rossazzurri un’ulteriore possibilità di vivere l’emozione del “Massimino”, prospettando l’opportunità di sottoscrivere un abbonamento valido per le dieci gare interne nel girone di ritorno del Campionato Serie C 2021/22, da Catania-Monopoli, in programma mercoledì 22 dicembre, 2021 a Catania-Messina, in calendario domenica 24 aprile 2022. L’amministratore unico Sergio Santagati spiega: “Vogliamo ringraziare pubblicamente tutti i sostenitori del Catania per il fondamentale apporto, fin qui più volte decisivo per le sorti della società e della squadra: lo spettacolo offerto sugli spalti in occasione del derby con il Palermo, in particolare, è motivo di vanto in ambito nazionale per l’intera città di Catania. Per il nostro club, la forza della tifoseria rossazzurra, che ha sempre dato e continua generosamente a dare, è fonte di responsabilità, da una parte, e stimolo, dall’altra: sappiamo di dover ricercare costantemente soluzioni che possano rivelarsi utili al nostro “dodicesimo uomo”. Così, abbiamo pensato di lanciare la campagna abbonamenti anche per il girone di ritorno, intendendo fornire uno strumento in più e predisponendo interessanti agevolazioni”.

PER TUTTI GLI ABBONATI ALLA STAGIONE 2021/22

– 20% DI SCONTO A TORRE DEL GRIFO PER GLI ACQUISTI AL CATANIA POINT

– 20% DI SCONTO PER L’ISCRIZIONE AI CORSI IN PISCINA E IN AREA FITNESS A TORRE DEL GRIFO

– 20% DI SCONTO PER L’ACQUISTO DELL’ABBONAMENTO ELEVEN SPORTS

Fino al 30 giugno 2022 tutti i sottoscrittori dell’abbonamento Calcio Catania 2021/22, inclusi i tifosi già abbonati in estate, usufruiranno esibendo la propria tessera del 20% di sconto, a Torre del Grifo, per gli acquisti al Catania Point e per la sottoscrizione di abbonamenti alle attività sportive non agonistiche in piscina e in area fitness.

Inoltre potranno richiedere con una mail a info@calciocatania.it, entro il 31 gennaio 2022, l’emissione di un codice sconto del 20% per l’acquisto dell’abbonamento ai servizi di Eleven Sports (costo finale € 23,99) .

CANALI E MODALITÀ DI VENDITA

La sessione invernale della Campagna Abbonamenti avrà inizio alle ore 16.00 di oggi e si concluderà lunedì 31 gennaio 2022.

L’abbonamento potrà essere sottoscritto ed acquistato esclusivamente online, su ticketone.it, dopo aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali e in particolare di quelle riferite al quadro normativo indotto dall’emergenza epidemiologica, comprese le specifiche relative alle condizioni d’accesso allo stadio ed agli obblighi da osservare durante la permanenza nell’impianto sportivo.

PREZZI DELL’ABBONAMENTO VALIDO PER LE GARE INTERNE DEL GIRONE DI RITORNO

CATEGORIA RIDOTTO – Per le donne, gli under 18 e gli over 65.

Curva € 35

Tribuna B € 60

Tribuna A € 100

Tribuna Elite € 200 (tariffa intera, ridotto non previsto)

CATEGORIA INTERO

Curva € 50

Tribuna B € 75

Tribuna A € 125

Tribuna Elite € 200

