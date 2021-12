CATANIA: gare con Messina e Monopoli su Sky

Sono state rese note le gare che verranno trasmesse in diretta televisiva su SKY in modalità pay, mediante piattaforma satellitare e digitale terrestre. Tra queste figurano due partite del Catania, valevoli per la 19/a e 20/a giornata del girone C di Serie C: ACR Messina-Catania e Catania-Monopoli. La gara del “San Filippo-Franco Scoglio” verrà disputata sabato 18 dicembre con fischio d’inizio alle ore 14:30, mentre il match del “Massimino” contro i pugliesi è fissato per mercoledì 22 dicembre alle 21:00.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***