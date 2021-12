CATANIA-MONOPOLI: clima spettrale per l’ultima gara del Calcio Catania 1946

Fine di 75 anni di storia dopo che il Tribunale ha decretato il fallimento del Calcio Catania 1946. Si è messo un punto dopo la lunga agonia di quello che ormai veniva definito un malato terminale. Spina staccata e, stasera, contro il Monopoli si giocherà l’ultima partita della gloriosa società rossazzurra ed è facile attendersi in un clima spettrale. Con la morte nel cuore per la perdita della matricola 11700 tanto cara ai tifosi. Che l’amarezza sia tanta è dir poco. Normalmente ci sarebbe stata attesa per un confronto che vede il Catania sfidare la seconda classificata. Adesso, invece, la voglia di parlare di calcio è praticamente pari a zero alle pendici dell’Etna e la speranza è che, quantomeno, si possa proseguire il campionato attraverso la concessione dell’esercizio provvisorio, in attesa che un acquirente rilevi il titolo sportivo. Ma bisogna reperire le somme necessarie ed i tempi stringono. Altrimenti il Catania farà una fine ancora peggiore, chiudendo anzitempo la stagione e ricominciando dalle serie inferiori.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***