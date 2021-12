CURIOSITA’: Albertini interrompe un digiuno lungo due anni

17 novembre 2019. Fu allora che il laterale destro rossazzurro Alessandro Albertini siglò la sua ultima rete in una competizione ufficiale, prima di farlo in occasione del derby di Messina. Anche in quel caso Albertini fece centro fuori casa al cospetto di una formazione siciliana, la Sicula Leonzio. Militava tra le fila della Virtus Francavilla e indossava la fascia da capitano a Lentini, rispondendo al momento vantaggio di Facundo Lescano nel primo tempo per il definitivo 1-1. Anche domenica, al “San Filippo-Franco Scoglio”, Albertini non è andato oltre il risultato di parità. Un gol importante, che dà fiducia al ragazzo classe 1994 dopo un’annata complicata per via del Covid e delle difficoltà a ritagliarsi uno spazio importante nell’undici di Francesco Baldini.

