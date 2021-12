FELICITÀ ROSSAZZURRA: Moro rockstar del gol in un “Massimino” vestito a festa

Le premesse per vincere il derby c’erano tutte. Spalti ribollenti di passione, entusiasmo alle stelle, l’inno di Giuseppe Castiglia ad accompagnare l’ingresso in campo della squadra come ai tempi della Serie A. All’atmosfera da big match è seguita la miglior prestazione stagionale sia in termini di densità offensiva che di solidità difensiva. Un derby dominato a centrocampo, con gli interpreti della linea mediana rossazzurra prevalenti per quantità e qualità. La difesa, quest’anno finita il più delle volte sul “banco degli imputati” per i tanti gol subiti, ha concesso poco e nulla e non ha nemmeno patito l’uscita di scena all’intervallo del leader Claiton. L’attacco (con Biondi, Russini e Greco a tessere le trame di gioco principali) ha messo in risalto ancora una volta le doti tecniche e realizzative di Luca Moro, capace di mandare in tilt la retroguardia rosanero con giocate da centravanti consumato.

L’attaccante di scuola padovana è la giovane rockstar di un complesso ben diretto da mister Baldini, il quale si è distinto sia sul piano della preparazione tattica che su quello motivazionale. Il trainer massese si è detto entusiasta nel vedere la sua squadra esprimersi sul rettangolo verde con cuore, grinta, ritmo e intensità. Gli oltre 9mila spettatori presenti hanno trascinato gli etnei dai gradoni del vecchio “Cibali”, apprezzando la performance sciorinata nella gara più attesa della stagione. Squadra e tifosi meritavano ampiamente questa domenica di gloria dopo anni calcisticamente nefasti. Nel pieno della crisi societaria il Catania ha dimostrato di essere vivo.

