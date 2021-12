CATANIA: squadra e tifosi meritavano questa gioia. Si riparte da qui

Nel momento più difficile della sua storia, il Catania si aggiudica la gara più sentita di sempre. Bruciava ancora il ko dello scorso campionato, quando non bastò un elevato numero di occasioni per andare a segno contro il Palermo. Stavolta invece sono i rossazzurri a sorridere, nel contesto di un derby dai contenuti agonistici rilevanti che ha visto prevalere la squadra che più dell’altra ha creduto nella conquista dei tre punti. Ma sarebbe riduttivo limitarsi a questo.

Il Catania ha vinto perchè trascinato da un super Moro. Perchè, contrariamente al pensiero espresso dal difensore Roberto Crivello, ha dominato il confronto soprattutto in mezzo al campo dove Rosaia e compagni hanno fatto la differenza. Perchè Greco ha macinato chilometri e lo si vedeva a tutto campo. Perchè la fase difensiva è stata quasi perfetta, concedendo giusto un paio di occasioni al Palermo. Perchè i rosanero sono stati sovrastati sul piano fisico e mentale. Perchè il disegno tattico di Baldini si è fatto preferire all’assetto adottato da Filippi. Il tecnico rossazzurro, infatti, ha studiato molto bene l’avversario sorprendendo in velocità la difesa ospite, arginando le fonti di gioco con un Catania ben disposto in campo, compatto e coeso come un blocco granitico. Un collettivo che desiderava fortemente regalare il derby alla sua gente ed è riuscito nell’intento, meritando gli applausi convinti del pubblico.

Delude il Palermo del fischiatissimo Dall’Oglio. Ci si attendeva una squadra agguerrita e determinata all’inseguimento del Bari capolista, invece la formazione di Filippi ha confermato tutti i limiti formato trasferta, viaggiando ad una velocità diversa rispetto ai biancorossi pugliesi, molto più continui e costanti nel rendimento e nelle prestazioni. Tornando al Catania, la vittoria nel derby segna un momento importante. Arriva nella fase più delicata della stagione, a poco tempo dall’udienza prefallimentare che deciderà le sorti del club e al termine di una gara che pone in risalto i reali valori della squadra. Una squadra, probabilmente, con ancora ampi margini di miglioramento e non è un caso se Baldini sproni i giocatori a continuare su questa strada, riconoscendo in loro un potenziale superiore a quello espresso nelle precedenti apparizioni. Al netto dei punti di penalizzazione che, sicuramente, rappresentano un ostacolo non di poco conto.

Si riparte da una gioia meritata dal popolo rossazzurro dopo avere ingoiato una lunga serie di bocconi amari, meritata anche dalla squadra stessa, che ha sempre lavorato con professionalità, impegno e spirito di sacrificio nonostante le difficoltà. Si riparte da una convincente vittoria ottenuta nel più bel derby di Sicilia, che genera entusiasmo e dà una spinta emotiva notevole. Auspicando, sul piano societario, la messa in sicurezza del presente ponendo le basi per un futuro stabile e coerente con una prospettiva di rilancio del Catania.

