CALCIO CATANIA: “Rosaia connettore elettrico del centrocampo rossazzurro”

Il Catania dedica alcune righe sui social alla prestazione del centrocampista Giacomo Rosaia, tra i principali protagonisti in occasione del derby vinto contro il Palermo allo stadio “Massimino”: “I compagni lo chiamano Jack, forse perché è davvero una carta vincente oppure perché in mezzo al campo, quando serve aiuto nell’emergenza, non c’è proprio il tempo di pronunciare tutte le sillabe di Giacomo Rosaia che ha disputato ieri la sua partita numero 50 con la maglia del Catania, onorandola con un’ottima prestazione certificata dal “7” in pagella riservatogli dai quotidiani sportivi nazionali. Che si tratti di raddoppiare in marcatura, accorciare le distanze tra reparti o spingersi a supportare lo sviluppo della manovra, Jack, maglia numero 8, è il connettore elettrico del centrocampo rossazzurro”.

