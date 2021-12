GATTI (Padova): “Moro, tante società interessate. Bravo Pellegrino a prenderlo in prestito gratuito. Catania-Palermo, livello agonistico alto”

L’ex centrocampista del Catania Fabio Gatti, collaboratore di mercato del Padova, torna sull’operazione che ha portato l’attaccante Luca Moro in rossazzurro e rilascia alcune dichiarazioni anche sul derby di Sicilia col Palermo, nel corso della trasmissione televisiva Corner, su Telecolor:

“Siamo tutti contenti per quello che sta facendo Luca. Pellegrino e l’allenatore che lo hanno voluto, il giocatore che si sta valorizzando e di conseguenza anche noi. Lo avremmo ceduto solamente in prestito. Tutta la Serie C era interessata, chi lo voleva con diritto di riscatto, chi definitivo. Ma le nostre condizioni erano molto chiare. Pellegrino ci ha chiesto Moro ed onestamente eravamo un pò frenati perchè sapevamo volesse prendere anche un attaccante esperto da inserire in rosa. Potevamo tranquillamente tenerlo con noi, poi Pellegrino mi ha chiamato l’ultimo giorno di mercato e ci ha convinti assicurando che si sarebbe giocato il posto con gli altri giovani attaccanti del Catania”.

“Moro è un giocatore che noi stimiamo molto e sul quale puntiamo. Il Padova lo avrebbe dato anche in prestito oneroso, invece il Catania è riuscito a prenderlo in prestito gratuito. Genoa e Spal hanno pagato il prestito in entrambi i casi, ma i rapporti tra me e Maurizio sono ottimi, anche tra Catania e Padova c’è un grande rispetto e spirito di collaborazione. L’anno scorso avevamo dato al Catania anche Piovanello ed è stato un errore nostro assecondare il desiderio del rgazzo di andare via da Catania. Col senno di poi sarebbe dovuto rimanere. L’operazione Moro è stata fatta tra due club che lavorano bene”.

“Se discuteremo di una forma di riconoscimento economico a favore del Catania? Intanto è giusto che il ragazzo resti a Catania perchè è lì che sta avendo successo. Il club rossazzurro sta facendo un bel lavoro con lo staff dirigenziale e tecnico, sicuramente i rapporti continueranno. Quanto vale Moro? Non si può dire. Il prezzo del cartellino lo fa il mercato. Parecchie squadre sono interessate, nessuno ha ancora formulato una proposta ufficiale. Noi abbiamo un contratto lungo con lui, non dobbiamo per forza venderlo. Tante squadre seguono Moro, normale seguito un 2001 che in 3 mesi fa 16 gol. Ci sono anche società straniere. I presupposti perchè lui possa avere la possibilità di giocare con altre squadre ci sono, ma dipende poi dal concreto interese, da come finirà il campionato. Ha cominciato bene ma deve proseguire. Se continua con questa media fa 40 gol, deve proseguire il percorso individuale e di squadra. Sarei ipocrita nel dire che mi aspettavo facesse 16 gol in 3 mesi. Moro ha sempre avuto delle caratteristiche importanti essendo un attaccante bello da vedere, che lega bene il gioco, che lavora molto per la squadra. I club dove lui è andato sono rimasti tutti contenti per le prestazioni. Finalizzava poco, adesso invece sta dando una risposta importante. Era quello che gli mancava“.

“Catania-Palermo? Sarà una partita simile a quella tra Avellino e Bari, dai contenuti importanti. Mi aspetto una gara bella, Catania e Palermo vantano ottimi allenatori che fanno giocare bene le due squadre, il livello agonistico sarà alto e mi auguro che venga fuori una bella partita, con parecchi gol. Il Palermo ha trovato una quadratura importante, anche loro possiedono in rosa attaccanti importanti. Io ex rossazzurro? Ho un ottimo ricordo di Catania e chissà che un giorno le strade non possano incrociarsi”.

