GOL DALLA PANCHINA: Catania al secondo posto nel girone C

Speciale statistica che indica il coinvolgimento di un giocatore entrato nel corso di una partita con un’azione da rete, segnando. Analizzando la situazione nel girone C di Serie C, notiamo come il Catania di mister Francesco Baldini occupi il secondo posto. Il tecnico di Massa è tra gli allenatori con il fiuto migliore per i cambi effettuati, visto che 5 degli attuali 32 gol siglati dai rossazzurri portano la firma di calciatori subentrati in corso d’opera: Leon Sipos (2), Luca Moro (1), Alessandro Albertini (1) e Kevin Biondi (1). Meglio del Catania ha fatto solamente Giacomo Filippi, allenatore del Palermo, con 8 gol di calciatori partiti dalla panchina.

