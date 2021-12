GUERINI: “Catania, dato una mano fino al fallimento. Procuratori, troppi poteri…”

A proposito del ruolo dei procuratori nel calcio, Vincenzo Guerini – che non pare destinato a proseguire la sua avventura nella direzione dell’area tecnica rossazzurra – rilascia alcune dichiarazionia Lady Radio, riprese da fiorentina.it: “Vorrei stendere un velo pietoso sui procuratori. Quest’anno festeggio 50 anni nel mondo del calcio, ora sono arrivati a un punto che non si può far niente senza i procuratori. Lasciamo perdere. E’ troppo il potere che hanno. Ho dato una mano fino al fallimento del Catania, anche in Serie C è così: determinano tutto loro, ormai il calciatore e la società non hanno più potere”.

