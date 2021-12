LA VARDERA: “Palermitani, non esultate per il fallimento del Calcio Catania…”

Così su Instagram l’inviato palermitano de Le Iene Ismaele La Vardera, tra i promotori dell’iniziativa di solidarietà del Pre Derby del Cuore promossa per venire in soccorso della città di Catania colpita dall’alluvione, a commento della notizia legata al fallimento del Calcio Catania: “Vedo tanti palermitani esultare per il fallimento del Calcio Catania. Una squadra che fallisce parla del fallimento di uno sport. Io oggi non esulto, e anzi spero di tornare ad affrontare il Catania nel derby, esultare e vincerlo. Perchè tifare non è esultare delle disgrazie altrui, ma combattere la squadra sul campo di calcio”.

