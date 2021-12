L’EDITORIALE – SIGI, restano da sciogliere i nodi sul futuro. Col Palermo il Catania più bello dell’anno. Da un derby all’altro

A cura di Gianluca Virgillito, Direttore Responsabile della testata Antenna Uno Notizie su Bella Radio Tv e Radio Antenna Uno

Incredibile, ma vero. Salta un’altra volta l’assemblea dei soci di SIGI: la proprietà del Calcio Catania avrebbe dovuto sedersi attorno ad un tavolo ieri, e discutere diversi punti all’ordine del giorno. Mancavano però alcuni dei componenti del sodalizio, il che ha reso impossibile il regolare svolgimento delle operazioni. Il day-after del derby di Sicilia vinto con merito per 2-0 col Palermo è già passato dunque in secondo piano rispetto alle vicende extracalcistiche che avvicinano il club rossazzurro alle date più calde di questo mese di dicembre. Non che la prova d’orgoglio messa in vetrina dalla squadra etnea debba essere sottovalutata, anzi!

Il Catania più bello dell’anno ha potuto stringersi ai suoi tifosi che, in relazione alle disponibilità di capienza imposte tra organizzazione e protocolli Covid-19, hanno riempito gli spalti dello stadio “Massimino” e goduto dei numeri di Luca Moro, autore dell’ennesima doppietta, della corsa di Freddi Greco, delle parate di Stancampiano e in generale di una buona prestazione collettiva, con tanto di spettacolari festeggiamenti da parte del tecnico Francesco Baldini.

Il campionato di Serie C prevede adesso un altro derby, stavolta contro il Messina. I giallorossi sono reduci dalla batosta di Torre del Greco, con la Turris che ha piazzato la manita ai danni dei peloritani. In settimana, poi, non sono mancate le discussioni su possibili trattative per la cessione da parte della proprietà Sciotto a nuovi investitori ma anche sulla possibilità di un cambio alla guida tecnica dell’Acr Messina. Il Catania invece è atteso dall’appuntamento col 16 dicembre relativo alle scadenze previste per pagamenti di vario ordine – una parte di questi obblighi risulta già saldata – e poi da quello in Tribunale in cui potrebbero già arrivare risposte a seguito della perizia tecnica richiesta per accertare la possibilità di una continuità aziendale per la società di via Magenta. In quest’ottica non ci si aspettava di certo un rinvio dell’unione prevista da SIGI.

La situazione degli etnei resta dunque ingarbugliata, ancora una volta solo l’attesa potrebbe sciogliere qualcuno dei nodi sul futuro, mentre si parla di interlocuzioni, sponsorizzazioni, degli incassi del botteghino con qualche socio che ha polemizzato circa le poche presenze sulle curve e sulle tribune nelle altre partite, ad eccezione del derby di domenica scorsa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***