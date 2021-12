DI MARZIO: “Mio padre amato sia a Palermo che a Catania. Tutti al PreDerby del Cuore”

Anche Gianluca Di Marzio si appella ai tifosi siciliani affinchè partecipino numerosi al PreDerby del Cuore Palermo-Catania dell’11 dicembre al “Barbera”. Queste le sue parole: “Palermo e Catania sono nel mio cuore. Mio padre le ha allenate entrambe, non è facile per un allenatore essere amato dalla due piazze. Non posso che essere presente con il cuore al Derby del Cuore, voi dovete esserci invece di presenza acquistando il biglietto. L’11 dicembre al “Barbera”, grandi personaggi con l’incasso che sarà devoluto in beneficenza. E’ importantissimo che voi ci siate al “Barbera” perchè grazie a voi ci potrà essere la ricostruzione dello storico mercato della Pescheria di Catania. C’è stato un nubifragio drammatico che ha colpito quella zona e tante altre zone di Catania e della Sicilia. Il derby del Cuore è il derby del vostro cuore per la nostra amata Sicilia”.

