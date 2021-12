MERCATO – Di Marzio: “Moro, il Monza valuta…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Binario 7, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio commenta in questi termini l’accostamento di Luca Moro al Monza: “C’è anche l’idea della società brianzola di prendere un attaccante giovane effettuando un investimento per il futuro come Moro, che può essere tesserato ma non può giocare con tre squadre diverse quest’anno. La deroga Covid, infatti, è scaduta l’1 luglio. Il Monza ha cercato di capire se c’erano i margini per poterlo prendere subito a gennaio. Valuterà se sarà il caso di fare un investimento a giugno assicurandosi un talento molto, molto interessante e di prospettiva chissà azzurra tipo Lucca”.

