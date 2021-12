CATANESI IN GIRO: tre gol da subentrato per Litteri alla Triestina, Pannitteri jr. trascina la Fermana

Rassegna dedicata al rendimento dei calciatori catanesi in giro per l’Italia. Emanuele Ndoj è l’unico giocatore nativo del capoluogo etneo a militare in Serie B. Il centrocampista italo-albanese, in forza al Brescia dal 2016, attualmente è frenato da problemi fisici che ne stanno pesantemente limitando il rendimento in campo e gli 84′ giocati tra campionato e Coppa Italia ne sono la riprova.

La rappresentanza più nutrita di calciatori catanesi gioca in Serie C. Nel Girone A troviamo Gianluca Litteri e Francesco Rapisarda tra le fila della Triestina (tre gol da subentrato per l’attaccante cresciuto nella San Pio X, due reti in 17 presenze complessive per l’ex capitano della Sambenedettese), Emanuele Pecorino nell’Under 23 della Juventus (autore di un gol in 16 apparizioni ufficiali in stagione), Saro Bucolo al Mantova (9 presenze complessive con i virgiliani), Marco Palermo alla Pergolettese e Roberto Marino al neopromosso Seregno (entrambi a quota 7 presenze stagionali).

Nel Girone B ci sono Mario Noce all’Ancona, Orazio Pannitteri alla Fermana e Flavio Di Dio al Teramo. Lo strutturato difensore si sta ritagliando il suo spazio con i dorici agendo principalmente nel ruolo di terzino destro (8 gettoni di presenza in stagione), l’attaccante in forza ai marchigiani sta giocando e segnando con regolarità (4 reti in 13 partite di campionato) e la giovane ala sinistra di proprietà del Bologna sta collezionando in Abruzzo le sue prime presenze da professionista.

Nel Girone C spiccano i progressi di Salvatore Longo con la maglia della Turris (13 presenze stagionali), squadra rivelazione del raggruppamento centro-meridionale di Serie C. 8 apparizioni e un gol in Coppa Italia è lo score di Andrea Di Grazia con il Foggia di Zeman, mentre Gian Marco Distefano ha totalizzato sin qui 10 presenze in gare ufficiali indossando la casacca del Messina.

