MONACO: “Gaucci, darei un braccio per ritornare con te a Catania”

“Presidente darei un braccio come Muzio Scevola, per ritornare al tuo fianco per il magico Catania”. Parole recanti la firma dell’ex difensore rossazzurro Gennaro Monaco, fortemente legato al Catania ed alla città etnea, a commento di un post di Riccardo Gaucci su Facebook. Con Gaucci alla presidenza del Catania, Monaco visse un’esperienza esaltante festeggiando il ritorno dell’Elefante in Serie B dopo anni difficili nelle categorie inferiori. Adesso ha un sogno nel cassetto, che il Catania avvii un progetto di rilancio nel momento più critico della storia rossazzurra. Magari, chissà, facendo entrambi ritorno alle pendici dell’Etna.

