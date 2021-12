SERIE C – Papagni: “Tra le delusioni del campionato anche il Catania, ma non lo cito più di tanto…”

Conoscitore del campionato di Serie C per allenato soprattutto in numerose piazze pugliesi, l’ex allenatore del Bisceglie Aldo Papagni parla delle squadre che lo hanno maggiormente deluso finora nel girone C di Serie C, ai microfoni di mondorossoblu.it: “Noi addetti ai lavori ci aspettavamo un campionato più duro soprattutto nelle alte sfere della classifica invece stiamo vedendo il Bari che sta andando secondo le aspettative ma che ha subito dietro un’altra pugliese, e di questo sono contento, come il Monopoli che non ci aspettavamo in quella posizione. Considerando gli organici di Palermo, Avellino e Catanzaro non era preventivabile un rendimento cosi importante del Monopoli. Indubbiamente da quelle squadre che citavo ci si attendeva qualche punto in più. Ci sarebbe il Catania ma non la cito più di tanto perchè troppo condizionata dalle vicende difficili societarie. Spiace molto per la Fidelis Andria, squadra a cui sono particolarmente legato per esserci stato come allenatore, che è di fatto l’unica nota stonata del calcio pugliese di Serie C”.

