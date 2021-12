MORIMOTO via social: “Amo sempre Catania…”

“Sempre te amo ❤️💙”. Con queste parole semplici ma cariche di significato, su Instagram, l’ex attaccante del Catania Takayuki Morimoto ricorda tutto l’amore provato per i colori rossazzurri della Sicilia. Lui che proprio alle pendici dell’Etna si trasferì per la prima volta in Europa ed esordì nel calcio italiano siglando il suo primo gol il 28 gennio 2007 sul campo dell’Atalanta, in Serie A. Complessivamente mise a segno 20 reti, poi passò al Novara con 4 gol all’attivo prima di viaggiare in giro per il mondo tra Dubai, il ritorno in Giappone, il viaggio verso Grecia e Paraguay. Tra l casacche indossate, quella del Catania rimane in assoluto una delle più amate ed alle quali è tuttora profondamente legato. Come da foto sopra riportata, l’ex rossazzurro evidenzia in particolare i volti di altri elementi che hanno contribuito a fare la storia dell’Elefante in Serie A: Francesco Lodi, Gonzalo Bergessio, Juan Manuel Vargas, Jorge Martinez, Pablo Barrientos, Mariano Izco e Maxi Lopez. Conservando il ricordo di una fantastica storia.

