PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Vittoria derby, godiamocela. Ma c’è chi non la merita…”

Il pensiero social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, dopo il successo ottenuto nel derby: “Questa vittoria è di tutti i tifosi, dei ragazzi, del mister e anche di Pellegrino. Stop. Nessun altro si azzardi a mettersi questa medaglia al petto. Una vittoria nel derby non cancelli il percorso che ci ha portato al baratro, che ha portato un tribunale ad intervenire.

Questa vittoria in molti non la meritano, quindi godiamocela ancora e non abbassiamo mai la guardia”.

