CATANIA-PALERMO: biglietti, problema per il Settore Ospiti confermato

I dubbi riportati nei giorni scorsi si traducono in cattive notizie per i tifosi del Palermo. Malgrado l’Osservatorio abbia detto sì alla vendita dei biglietti per il Settore Ospiti dello stadio “Angelo Massimino”, seppur con qualche limitazione, sull’edizione odierna del Giornale di Sicilia si legge che Catania-Palermo si giocherà senza spettatori residenti in

provincia di Palermo. La vendita online dei tagliandi è aperta a tutti i settori tranne quello ospiti, poiché il club rosanero non dispone di un programma di «fidelizzazione», richiesto dall’Osservatorio per autorizzare l’acquisto ai palermitani. I contatti intercorsi con la questura non hanno portato ad aperture per gli abbonati, dunque il Settore Ospiti rimarrà vuoto. I tagliandi per tutti gli altri settori potranno essere acquistati solo dai non residenti nella provincia di Palermo.

