TOSCANO: “Catania e Palermo, squadre completamente diverse”

Così Domenico Toscano, allenatore che portò la Reggina in Serie B nel 2020, in vista del derby di Sicilia Catania-Palermo, a La Gazzetta dello Sport: “Sono squadre completamente diverse. Il Palermo gioca con una difesa a tre. Il Catania a quattro. I rossazzurri hanno un sistema offensivo che si regge soprattutto sugli esterni, sono molto imprevedibili e forti nell’uno contro uno. Mentre i rosanero giocano con due attaccanti e, a prescindere da chi scenda in campo, rappresentano un tasso offensivo davvero molto altro per la Lega Pro”.

