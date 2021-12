CATANIA: verso il Monopoli con poche defezioni

A meno di sorprese, per il Catania non dovrebbero esserci grosse defezioni in vista del confronto casalingo con il Monopoli. Detto di Russini e Monteagudo che rientrano dalla squalifica, come già detto non sarà sicuramente della partita Biondi. Ci aspettiamo che non venga nuovamente inserito nell’elenco delle convocazioni Ceccarelli, in rotta con la società. Ancora in dubbio la disponibilità di Bianco, mentre Claiton non era al 100% delle condizioni fisiche a Messina e potrà recuperare con più calma in vista del Monopoli.

