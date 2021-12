VERSO IL DERBY: Catania in flessione ed in fibrillazione, il gruppo non dorme sonni tranquilli

Il quotidiano La Repubblica focalizza l’attenzione in casa rossazzurra. In particolare si legge che è “un Catania in flessione, di risultati e convinzione, ed in fibrillazione, per un futuro societario ancora ammantato di nubi, che ne mettono in discussione la stessa prosecuzione del campionato, in vista delle scadenze del 16 dicembre ( pagamenti federali per circa 300 mila euro) e del 21 dicembre, con l’udienza al Tribunale fallimentare, in cui il club controllato dalla Sigi dovrà dimostrare il possesso delle garanzie necessarie per la continuità gestionale. Le tematiche che caratterizzano l’avvicinamento alla partita più attesa della stagione, non lasciano dormire sonni tranquilli al gruppo di Francesco Baldini”.

“È vero che questa è una gara che si prepara da sé, ma lo è altrettanto il senso di precarietà e di incertezza circolante fuori dallo spogliatoio, che va inevitabilmente a minare le certezze di qualsiasi calciatore. Ed i più recenti risultati in campionato lo testimoniano, con un regresso in classifica, causato oltre che dalla penalizzazione di 2 punti, dalle tre sconfitte subite nelle ultime 4 gare, l’ultima delle quali, a Latina, in cui si è palesato un preoccupante deficit di brillantezza, soprattutto nella fase offensiva, che non può essere esclusivamente attribuibile al primo passaggio a vuoto di Luca Moro”.

