PALERMO – Ultras Curva Nord 12: “Derby vale quasi un’intera stagione”

Gli ultras della Curva Nord 12 Palermo guardano già al derby, dopo la vittoriosa prestazione della squadra di Giacomo Filippi contro il Monopoli. Questo il post pubblicato su Facebook: “Tre punti e andiamo avanti… Noi, abituati a non guardare le previsioni meteorologiche per essere presenti sia in casa che in trasferta, sappiamo come riscaldarci e dare quella spinta alla squadra e portarla ad un altra vittoria. In attesa del DERBY, che vale quasi quanto un’intera stagione… LA NORD È SEMPRE CON VOI!”.

