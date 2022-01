SERIE A – Carnevali (A.D. Sassuolo): “Moro, trattativa in corso”

Sassuolo che ci prova per Luca Moro. La conferma arriva dall’Amministratore Delegato del club neroverde Andrea Carnevali, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, al termine dell’Assemblea di Lega: “Moro lo stiamo seguendo e ne stiamo parlando col Padova – dice – C’è già una trattativa in corso e vediamo in questi giorni cosa potrà succedere”. Il ragazzo è attualmente in prestito al Catania ma non potrebbe trasferirsi in questa sessione di mercato in un terzo club avendo totalizzato presenze in questa stagione anche con la maglia del Padova.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***