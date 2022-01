ALDERISI: “Catania, maturità e immaturità insieme a Bari. La squadra avrebbe potuto avere molti punti in più in classifica”

Ex allenatore del settore giovanile rossazzurro, Pierpaolo Alderisi si sofferma sul pareggio recentemente maturato a Bari con qualche considerazione ai microfoni di Globus Television, nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, sulla squadra di Baldini:

“Il Catania al di là delle difficoltà legate all’extra campo ed al mercato aperto e tutte le vicissitudini societarie, si è giocato una gara a viso aperto senza nulla da perdere ottenendo un risultato di prestigio a Bari, anzi resta qualche piccolo rammarico per la gestione del doppio vantaggio che non è stata proprio eccelsa, ma resta la grandissima prestazione e comunque l’ottimo risultato. Il Catania doveva fare la partita perfetta e ci è quasi riuscito. L’atteggiamento complessivo del Bari ha prodotto un’occasione mancata per i biancorossi, il Catania è andato là senza alcun timore reverenziale sfiorando una vittoria che sarebbe stata a mio avviso meritata. I gol sono stati figli di errori individuali. Da una parte il Catania ha denato grande maturità, dall’altra immaturità ancora perchè per l’ennesima volta al gol fatto corrisponde dopo pochissimi minuti il gol subito. E’ successo in tantissime gare. Questo denota un’incapacità nella gestione del risultato, il Catania avrebbe potuto avere molti punti in più in classifica”.

“La difesa del Catania? Baldini ha ammesso che nel periodo di pausa ha lavorato tanto sulla fase difensiva, sulla copertura degli spazi, le coperture reciproche dei giocatori all’interno del reparto, l’atteggiamento complessivo della squadra in fase di non possesso. Ma c’è un problema difficile da risolvere, i comportamenti individuali all’interno del reparto. Lì il Catania fa fatica e non c’è il tempo per fare in modo che ci sia un percorso didattico individuale. Baldini questo lo sa bene ma su questo non può porre rimedio, per lo meno nel breve termine. Intelligentemente si dedica tanto anche alla fase di possesso, cerca di fare qualche gol in più perchè dietro qualcosa si concede sempre alla fine. Cerca di far stare la squadra a galla compensando questi aspetti negativi con quelli positivi, in ogni situazione il Catania riesce quasi sempre a segnare, spesso anche più di un gol”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***